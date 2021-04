Un Jour dans l'Histoire : Les femmes et la science-fiction au 18ème siècle sur Auvio

Les femmes et la science-fiction au 18ème siècle



Nous sommes en 1765, année de la parution d'un ouvrage intitulé « Voyages de Milord Céton dans les sept planètes ».

On peut y lire :

« Nous partîmes enfin sur les ailes de Zachiel : à mesure que nous nous élevions dans l'air, notre terre s'appétissant par degré, ne parut bientôt plus à nos yeux qu'un point semblable à une comète.

Le génie, toujours attentif à nous instruire, nous fit d'abord admirer la parfaite symétrie dans laquelle les astres sont rangés.

Regardez, nous dit-il, cette voie de lait où les étoiles paraissent autant de soleils entassés, sans ordre, les uns sur les autres : nous en découvrîmes à droite et à gauche qui paraissaient sortir de la profondeur du firmament, que je n'apercevais encore qu'à peine.

Mon imagination s'y élançait, pour ainsi dire, afin de parcourir tous les mondes dont je me formais une idée délicieuse ; elle semblait en même temps s'engloutir dans la vaste concavité des cieux : déjà je goûtais le ravissement que produit la contemplation d'un objet qui occupe l'âme tout entière, sans cependant la fatiguer. »

L'auteur de ce roman de genre est en réalité une autrice, elle se nomme Marie-Anne de Roumier-Robert.

Sur la couverture du livre ne figure que ses initiales.

Et on la présente comme traductrice.

Et pourtant, elle est bien la créatrice de ce texte de science-fiction.

Que nous dit-elle ?

Comment envisage-t-elle le cosmos, les voyages interplanétaires, la vie sur d'autres astres ?

Ont-elles été nombreuses les femmes à s'intéresser à l'astronomie au 18ème siècle ?

Partons sur les traces de deux d'entre elles : deux autrices de SF...



Invitée : Yaël Nazé, astronome et maître de recherche FNRS, membre de l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'université de Liège.





