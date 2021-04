Un Jour dans l'Histoire : La vie Littéraire sous l'Occupation sur Auvio

La vie Littéraire sous l'Occupation



Nous sommes le 2 décembre 1945, à Paris.

Alors qu'il sort de sa voiture garée à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, l'éditeur Robert Denoël est touché par une balle de revolver qui lui sera fatale.

Dans son auto devait se trouver des papiers d'une importance capitale, notamment un dossier établissant le comportement collaborationniste de ses confères pendant la guerre.

Un dossier explosif rédigé en préparation de sa défense dans un procès intenté à sa maison d'édition.

On parle aussi d'une valise contenant des pièces et des lingots .

Tout a disparu.

Robert Denoël, comme d'autres éditeurs, a entretenu des rapports troubles avec l'ennemi, durant l'occupation nazie.

Ainsi qu'avec des écrivains antisémites comme Louis-Ferdinand Céline.

De quelle manière le monde littéraire a-t-il tourné au cours de ces heures sombres, à Paris, à Bruxelles, c'est ce que nous allons voir.



Invité : Maxime Benoît-Jeannin, auteur de « Brouillards de guerre » ; éd. Samsa.



Le printemps selon Igor 5 /5

Coco Chanel permet la reprise du Sacre du printemps et elle invite Igor Stravinsky à s'installer avec sa famille chez elle, à Garches. Il fait résonner sa musique tellurique dans la villa Bel Respiro et il tombe amoureux de Coco.

Nous suivons également Stravinsky à Naples, où il se rend avec Diaghilev et Picasso. Igor et Pablo adorent déambuler dans les ruelles et entrer chez les brocanteurs.

Plus tard, Diaghilev propose à Stravinsky de composer un nouveau ballet, qui raconte les aventures de Pulcinella. L'histoire est tirée d'un vieux manuscrit napolitain. C'est Pablo Picasso qui réalise le décor.

Stravinsky et Picasso sont souvent les invités de Coco Chanel. Elle attire une foule d'artistes autour d'elle. Igor aime jouer sur son grand piano noir.

Il compose des œuvres audacieuses et il confie : « Je ne dévierai pas de ma route. Je ne vis ni dans le passé, ni dans l'avenir. Je suis dans le présent. J'ignore de quoi demain sera fait. Je ne peux avoir conscience que de ma vérité d'aujourd'hui. C'est elle que je suis appelé à servir et je la sers en toute lucidité. »

