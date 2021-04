Un Jour dans l'Histoire : Marcel Detienne : un helléniste et lanceur d'alerte sur Auvio

13H20 : Marcel Detienne : un helléniste et lanceur d'alerte



Nous sommes le 11 octobre 1935 à Liège.

C'est ce jour-là que vient au monde celui qui va traverser et, souvent dynamiter, les différents courants de pensée qui ont nourri les sciences humaines et sociales, en Europe et au-delà.

Marcel Detienne, à partir de son étude de la civilisation grecque et de ses mythes, va construire des ponts entre des disciplines qui, jusque-là, ne faisaient que coexister.

Il va placer la comparaison au cœur de son analyse et jeter un regard très critique sur la tendance à l'universalisme.

Ce Belge, naturalisé français, était ce que l'on appelle un intellectuel de combat, ne reculant pas devant une bonne dose de provocation afin de faire jaillir une multitude de faits et d'observations qui, mis en lien, ont jeté des lumières inattendues sur la société hellénistique.

Dans la dernière partie de sa vie, le chercheur s'est beaucoup intéressé à l'idée d'identité nationale : en quoi a-t-il été ce que l'on appelle, aujourd'hui, un lanceur d'alerte ?

Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.

Auteur de : « Avec Marcel Detienne » ; aux éditions Labor et Fides.



L'atmosphère des répétitions du Sacre du printemps est tendue... Igor a des doutes sur la chorégraphie... Nous vivons à nouveau le scandale de la première à Paris, mais cette fois, du point de vue d'Elisa Miller. C'est comme si la salle avait été soulevée par un tremblement de terre ! Certains critiques sont implacables. On parle du « massacre du printemps ».



Quelques jours plus tard, Stravinsky est atteint par la fièvre typhoïde. Il doit être hospitalisé pendant six semaines dans la clinique de Neuilly.

Aux Ballets russes, tout change quand Njjinsky quitte Diaghilev et se marie avec une jeune aristocrate hongroise Romola Pulszky. Nijinsky sombre progressivement dans une sorte de folie.

En 1914, la guerre éclate. Les nouvelles plongent Stravinsky dans une tristesse indicible. Il emmène sa famille en Suisse.

Un feuilleton radiophonique en cinq épisodes écrit et produit par Axelle Thiry et réalisé par Thierry Lequeux

Avec la participation exceptionnelle de...

Thierry Hellin dans le rôle d'Igor Stravinsky

Alexandre Tharaud dans celui de Vaslav Nijinsky

Stéphanie Van Vyve dans celui d'Elisa Miller (journaliste fictive).

