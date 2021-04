Un Jour dans l'Histoire : Hercule, un héros populaire sur Auvio

13h20 : Hercule, un héros populaire



C'est dans un monde magique, complexe et mystérieux que nous vous emmenons, aujourd'hui.

Remontons à l'Antiquité gréco-romaine, au cœur de sa mythologie.

Personnage principal de notre histoire : un solide gaillard, vêtu d'une peau de lion.

Sa puissance est impressionnante, sa détermination sans failles.

Il se nomme Hercule.

Notre récit est peuplé, entre autres images d'héroïc fantasy, d'animaux démoniaques tapis derrière la porte des enfers mais aussi de d'âpres compétions amoureuses.

Invitée : Gaëlle De Cupere, archéologue



14 heures : Le printemps selon Igor 3 /5



Nous entrons dans la maison familiale d'Igor, à Oustiloug. Nous suivons des épisodes de sa vie quotidienne et nous découvrons son cabinet de travail, une vaste pièce avec des murs couverts d'images, un bureau Empire et le grand piano à queue. Stravinsky a un besoin impérieux de contact direct avec la matière sonore.

Quand la belle saison décline, il emmène sa famille en Suisse ou en France. Il conçoit presque tout le Sacre sur les rives du lac Léman. Diaghilev a décidé de confier la chorégraphie à Nijinsky. Cette idée trouble Igor. Il estime que Vaslav a un immense talent de danseur et de chorégraphe mais qu'il ignore les notions les plus élémentaires de la musique.

Nous assistons à la création du Prélude à l'Après-midi d'un Faune de Claude Debussy. La chorégraphie de Nijinsky crée un autre scandale. Auguste Rodin prend sa défense dans un article retentissant. Il tente aussi de sculpter le danseur.

Igor Stravinsky fréquente Claude Debussy. Ils jouent la partition à quatre mains du Sacre. Igor pique du nez vers le clavier et il entraîne les mains agiles et souples de Debussy dans un vrai débordement sonore.



Un feuilleton radiophonique en cinq épisodes écrit et produit par Axelle Thiry et réalisé par Thierry Lequeux

Avec la participation exceptionnelle de...

Thierry Hellin dans le rôle d'Igor Stravinsky

Alexandre Tharaud dans celui de Vaslav Nijinsky

Stéphanie Van Vyve dans celui d'Elisa Miller (journaliste fictive).

