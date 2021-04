Un Jour dans l'Histoire : Jean Robie , peintre, écrivain et explorateur sur Auvio

13h20 : Jean Robie , peintre, écrivain et explorateur



Au milieu des années 1870, la Belgique, à l'instigation du roi Léopold II, commence à regarder vers les horizons d'outre-mer. On crée des sociétés de géographie, à Bruxelles et à Anvers.

Puis, c'est l'association internationale africaine qui voit le jour.

Des expéditions d'exploration sont organisées.

Stanley, dans son livre « Cinq années au Congo » rend hommages aux grands découvreurs : Van de Bocarde, Gilles, Braconnier et les autres.

L'Asie devient aussi une terre à mieux connaitre.

L'un de ceux qui va le mieux traduire ses impressions d'Orient est le peintre, écrivain et voyageur, Jean Robbie.

De lui, l'histoire n'a retenu que ses somptueuses compositions florales, on l'a d'ailleurs appelé : l'amant des roses.

Mais Robie est, surtout, un merveilleux chroniqueur de son temps, à travers ses images et ses écrits.

Parti de rien, il est mort couvert d'honneurs.

C'est ce fabuleux destin que l'on vous raconte aujourd'hui.

Celui du belge Jean Robie.



Invitée : Aude Hendrick, Conservatrice - Musée CharlierMuseum



14h00 : Georges Brassens, un artiste sans concessions 9 /10



Avant dernier épisode de notre série consacrée au talentueux Georges Brassens. L'homme qui préférait élaborer ses chansons plutôt que de passer en public et qui pouvait soigner l'une d'elle pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle lui paraisse parfaite. Chanteur, compositeur, Georges a également publié plusieurs recueils de poèmes, des romans et a fait une brève incursion au cinéma, son unique expérience en tant qu'acteur.



Jacques Brel, Léo Ferré, Raymond Devos, son contrebassiste Pierre Nicolas, son ami et secrétaire Pierre Onténiente, son ami et écrivain André Tillieu, son neveu Eric Battista, sans oublier l'ami qu'il considérait comme son frère René Fallet.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet