Un Jour dans l'Histoire : Le Royaume syrien d'Ougarit à l'Origine de l'Alphabet sur Auvio

13h20 : Le Royaume syrien d'Ougarit à l'Origine de l'Alphabet



Nous allons remonter, aujourd'hui, au deuxième millénaire avant notre ère. Direction le royaume d'Ougarit.

C'est une région située entre la Phénicie, l'Egypte, Chypre et l'Anatolie.

La postérité, il faut bien le dire, n'a pas beaucoup fait de publicité à cette terre.

Pourtant, la région est un carrefour économique et culturel de la méditerranée.

Et surtout, les scribes d'Ougarit ont une importance capitale, puisque ce sont eux qui ont mis au point le premier alphabet de l'histoire : l'alphabet cunéiforme.



Invitée : Carine Mahy, historienne , archéologue et guide-conférencière



14h00 : Georges Brassens, un artiste sans concessions 8/10



L'artiste Georges Brassens nous parle de ses propres musiques et se défend d'écrire des musiques qualifiées d'identiques. La femme, si présente dans ses chansons, a conduit les journalistes à l'interroger sur la place qu'il accorde à celle-ci. D'aucuns l'ont dit misogyne. Brassens, entouré de ses amis Jacques Brel et Léo Ferré essaient de répondre à cette délicate question.

La musique, la poésie, les textes, les idées et les femmes, ce sont les thèmes évoqués dans cet épisode.



Intervenants : Brassens, Danièle Heymann et Agathe Fallet, les épouses respectives de ses amis Jean Bertola et René Fallet, André Tillieu, Paul Louka, Brassens-Brel-Ferré.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire