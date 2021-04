Un Jour dans l'Histoire : La déportation des homosexuels en 1945 sur Auvio

13h20 : La déportation des homosexuels en 1945



Nous sommes le 31 janvier 1933.



L'arrivée au pouvoir d'Hitler, en Allemagne, donne le signal d'une brutale répression anti-homosexuelle.



Fermeture des bars fréquentés par les personnes ayant des pratiques dites « contre-nature », destruction de l'Institut de sexologie à Berlin, campagne médiatique de diffamation ... puis dénonciations, arrestations, camps de concentration.



La reconnaissance des victimes homosexuelles de la barbarie nazie a été difficile et sujette à polémiques.



Cette mémoire, plus que d'autres, a longtemps été occultée.



Invités : Florence Tamagne, professeure en histoire contemporaine à

l'université de Lille 3 : « Histoire de l'homosexualité en Europe-

Berlin, Londres, Paris- 1919-1939 » aux éditions Seuil et Régis Schlagdenhauffen, Dr en sociologie à l'université de Nancy: « Triangle rose. La

persécution nazie des homosexuels et sa mémoire. » éd. Autrement.



14 heures : Georges Brassens, un artiste sans concessions 7/10



Nous retrouvons Georges Brassens à son apogée. L'homme à la pipe, à la moustache et à la guitare intrigue. Comment fait-il ses chansons, quels sont ses poètes favoris, quelles sont les musiques qui l'inspirent, quels sont les chanteurs qu'il admire.

Voilà divers sujets que les journalistes abordent avec Brassens. L'artiste nous parle aussi de ses propres musiques et se défend d'écrire des musiques qualifiées d'identiques.

Dans ses chansons, Brassens attaque. Trop, parfois ? Oui, peut-être, sûrement, mais jamais les hommes, uniquement les institutions. Il livre, dit-il, sa morale sa vérité, mais refuse d'être considéré comme un maître à penser.



Intervenants : Brassens, Danièle Heymann et Agathe Fallet, les épouses respectives de ses amis Jean Bertola et René Fallet, André Tillieu, Paul Louka, Brassens-Brel-Ferré.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire