Un Jour dans l'Histoire : L'histoire de la Chine sur Auvio

13h20 : L'histoire de la Chine



Elle abrite plus d'un milliard trois cent cinquante millions d'habitants

.Des habitants qui, dit-on, rient facilement.

Le pays est hyper centralisé et mené d'une main de fer, depuis des millénaires.

Là, chacun se soumet à la loi du groupe, on dépense tout ce que l'on gagne et l'on s'endette sans crainte de l'avenir.

Pour tâcher de comprendre ce colosse démographique et, aujourd'hui, économique, remontons à la source.

Confucius nous emmène en Chine.



Invité : José Frèches, Sinologue et historien



14 heures : Georges Brassens, un artiste sans concessions 6/10



Ce sera finalement à Montmartre, chez Patachou, où il chante en 1952, que Brassens connaîtra une rapide ascension.

Critiqué, qualifié de grossier et d'anticonformiste, les ondes font barrage à ses chansons, qui, pourtant, enchantent une grande partie du public.

Patachou, ses amis Pierre Onténiente et Victor Laville, le directeur du Théâtre des Trois Baudets Jacques Canetti, son contrebassiste Pierre Nicolas et le chanteur Pierre Perret racontent ce parcours de Georges.

Brassens, quant à lui, nous confie son appréhension du public, sa joie d'être aimé et sa peur des trous de mémoire. Dans cette troisième émission, Brassens évoque également sa grossièreté, ses chansons censurées et les conséquences de sa renommée.



Intervenants : Brassens, Patachou, Victor Laville, Pierre Nicolas, Jacques Canetti, Pierre Péret, Brassens-Brel-Ferré, Danièle Heymann.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire