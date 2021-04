Un Jour dans l'Histoire : Velasquez et le triomphe de la peinture espagnole sur Auvio

13h20 : Velasquez et le triomphe de la peinture espagnole



Nous sommes au début du mois d'aout 1660, à Fuenterrabia sur la frontière hispano-française.

C'est là que le roi Felipe IV et sa cour accompagnent l'infante Maria-Teresa à la rencontre de son nouvel époux le roi Louis XIV.

Diego Velasquez, en tant qu'aide de chambre, est chargé de préparer le logement de la suite royale.

Une tâche épuisante.

A son retour, le peintre contracte une maladie virulente.

Le six août, à trois heures de l'après-midi, il tire sa révérence.

L'un des plus grands peintres de son siècle est enterré en tant que chevalier de l`ordre de Saint-Jacques.

Velasquez est considéré comme l'un de précurseur de la modernité.



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Georges Brassens, un artiste sans concessions 5/10



Après avoir passé 12 ans à Paris à peaufiner ses chansons, il est temps pour Georges Brassens d'affronter le public parisien. Lui qui désirait faire chanter ses chansons pas d'autres, se produit finalement plusieurs soirs, accompagné et encouragé par ses proches, dans divers cafés concerts et music halls sans grand succès. Ce sera finalement à Montmartre, chez Patachou, où il chante en 1952, que Brassens connaîtra une rapide ascension. Critiqué, qualifié de grossier et d'anticonformiste, les ondes font barrage à ses chansons, qui, pourtant, enchantent une grande partie du public.



Intervenants : Brassens, Patachou, Victor Laville, Pierre Nicolas, Jacques Canetti, Pierre Péret, Brassens-Brel-Ferré, Danièle Heymann.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

