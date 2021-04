Un Jour dans l'Histoire : Gauguin sur Auvio

13h20 : Gauguin



Nous sommes le 8 mai 1903, à Atuona, sur l'île d'Hiva Oa, dans les Marquises.

C'est ce jour-là que s'éteint l'un des artistes majeurs du dix-neuvième siècle : Paul Gauguin.

L'artiste a alors 55 ans.

Peintre des vahinés, exotisme et peaux sucrées, voilà ce que l'on retient généralement et peu rapidement.

C'est un peu court et c'est oublié que l'homme fut aussi un révolté, en colère contre la pensée impérialiste et religieuse de son temps.

Un être entier, curieux mélange d'égoïsme et de compassion.

Un indigné dirait-on, aujourd'hui.



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Georges Brassens, un artiste sans concessions 4/10



A la Libération. Brassens parle de son antimilitarisme, de ses engagements politiques, de sa morale, de l'anarchie. C'est à cette période également qu'il rencontre la femme qui partagera sa vie durant plus de 34 ans, Püppchen.

Intervenants : Brassens, Pierre Onténiente, Pierre Chabrol, Brassens-Brel-Ferré, Püppchen.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire