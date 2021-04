Un Jour dans l'Histoire : Georges Brassens, un artiste sans concessions 3/10 sur Auvio

La seconde Guerre Mondiale bat son plein. Georges Brassens quitte Sète et vient s'installer à Paris. C'est là qu'il va faire une rencontre déterminante, celle de Jeanne et Marcel. Entourés d'animaux et d'amis, Brassens se sent admirablement bien à l'Impasse Florimont, chez Jeanne. Il s'adonne à sa passion, la lecture des poètes et l'élaboration de ses chansons. Intervenants : Brassens, Pierre Onténiente, Pierre Chabrol, Brassens-Brel-Ferré, Püppchen. Réalisation : Cécile Poss Mixage : Pierre Devalet