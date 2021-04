Un Jour dans l'Histoire : Tintoret, peintre de génie et commerçant sur Auvio

13h20 : Tintoret, peintre de génie et commerçant



Nous sommes au tout début du seizième siècle, à Venise.

Une Venise cosmopolite qui voit affluer les artistes et les intellectuels de l'Europe entière.

C'est dans cet environnement que nait Jacopo Robusti.

Son père est teinturier et comme la gamin ne sera pas bien grand, on l'appellera Tintoretto : le petit teinturier.

Le Tintoret, en français.

La légende raconte que celui qui deviendra l'un des plus grands peintres de la Renaissance se fait la main, lorsqu'il est enfant, en réalisant de somptueux graffitis avec les pigments travaillés par son père.

Quoi qu'il en soit, à peine sorti de l'adolescence, notre artiste en herbe va quitter le quartier commerçant de la Merceria, affuter son sens du commerce et de la communication et pénétrer dans les salons les plus influents de la Sérénissime...

Partons sur les traces du Tintoret.



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.





14 heures : Georges Brassens, un artiste sans concessions 3/10

La seconde Guerre Mondiale bat son plein. Georges Brassens quitte Sète et vient s'installer à Paris. C'est là qu'il va faire une rencontre déterminante, celle de Jeanne et Marcel. Entourés d'animaux et d'amis, Brassens se sent admirablement bien à l'Impasse Florimont, chez Jeanne. Il s'adonne à sa passion, la lecture des poètes et l'élaboration de ses chansons.

Intervenants : Brassens, Pierre Onténiente, Pierre Chabrol, Brassens-Brel-Ferré, Püppchen.



Réalisation : Cécile Poss

Mixage : Pierre Devalet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire