Un Jour dans l'Histoire : Georges Brassens, un artiste sans concessions 2/10 sur Auvio

Le chanteur à la pipe et à la moustache évoque ses goûts musicaux, Mireille, Charles et Johny, Georges Brassens parle des copains, de l'orchestre qu'il forme avec eux, c'est l'époque de l'insouciance, de l'adolescence. Un cambriolage effectué avec ses copains, les 4 bacheliers, Brassens monte à Paris. C'est la seconde Guerre Mondiale et l'instauration du Service du Travail obligatoire, Brassens se retrouve à Basdorf. Intervenants : Georges Brassens, ses copains de classe : Victor Laville et Roger Thérond. Son ami et secrétaire rencontré à Basdorf, Pierre Onténiente et son premier interprète, René Iskin. Réalisation : Cécile Poss Mixage : Pierre Devalet