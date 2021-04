Un Jour dans l'Histoire : Georges Brassens, un artiste sans concessions 1/10 sur Auvio

Georges Brassens grandit et s'épanouit à Sète, au sein d'une famille heureuse. Très tôt baigné dans l'univers de la chanson, il sait déjà qu'il ne deviendra pas maçon, comme son père. Son attirance pour la musique et la poésie l'incite, dès son plus jeune âge, à écrire quelques vers. Brassens parle de son enfance, de ses parents, « tout le monde chantait à la maison » dit-il. Intervenants : Georges Brassens, ses copains de classe : Victor Laville et Roger Thérond. Son ami et secrétaire rencontré à Basdorf, Pierre Onténiente et son premier interprète, René Iskin. Réalisation : Cécile Poss Mixage : Pierre Devalet