Un Jour dans l'Histoire : Louis Sélim Chédid, mémoires d'un siècle sur Auvio

13h20 : Louis Sélim Chédid, mémoires d'un siècle



Nous sommes le 14 juin 1922, à Ismaïlia, en Egypte, sur la rive ouest du canal de Suez.

C'est ce jour-là que vient au monde, au sein d'une famille bourgeoise maronite, Louis Selim Chedid.

Quelque années plus tard, son bac en poche, le jeune homme quitte le pays pour suivre des études de médecine à Paris.

Quelques années encore et le voilà devenu un biologiste de renom, après avoir menés ses premières recherches au Collège de France.

Son parcours l'amènera à occuper la fonction de directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique puis de professeur honoraire de l'Institut Pasteur.

Louis Selim Chedid était l'époux de la poétesse Andrée Chedid, née Saab, rencontrée en 1942.

Il était donc le père du chanteur Louis et le grand-père de Mathieu.

Il était le moins célèbre de sa famille mais pas le moins spirituel.

Louis Selim Chedid a tiré sa révérence le 6 mars dernier.

En 2005, il était dans l'émission « Tête à tête », sur La Première, il nous y racontait avec beaucoup d'humour et de gourmandise son parcours et ses rencontres les plus marquantes avec Picasso ou encore Indira Gandhi, c'était à l'occasion de son autobiographie intitulée « Mémoires vagabondes »...



14 heures : Auguste Mariette, un aventurier-égyptologue



Considéré comme l'un des pères de l'égyptologie, Auguste Mariette a été tour à tour apprenti-archéologue, contrebandier, directeur du premier musée du pays ou encore scénariste de l'opéra Aïda de Verdi.

Portrait de celui qui a signé la première grande découverte archéologique en Egypte avec Amandine Marshall, égyptologue et autrice du livre " Auguste Mariette, un aventurier-égyptologue " éditions Mondes Antiques au micro de Johanne Dussez notre partenaire à la Première Suisse Romande.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire