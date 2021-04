Louis Selim Chedid a tiré sa révérence le 6 mars dernier. En 2005, il était dans l’émission « Tête à tête », sur La Première, il nous y racontait avec beaucoup d’humour et de gourmandise son parcours et ses rencontres les plus marquantes avec Picasso ou encore Indira Gandhi, c’était à l’occasion de son autobiographie intitulée « Mémoires vagabondes »…