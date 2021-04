Un Jour dans l'Histoire - Chronique : L’histoire de l’informatique 2/2 sur Auvio

Avec le temps, ces monstres du calcul sont devenus de plus en plus petits pour prendre la forme d’un pc familial et plus tard encore d’un ordinateur de poche camouflé en smartphone. Avec les historiens et professeurs français Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Kuhn, qui ont publié chez EDP Sciences « L’Histoire illustrée de l’informatique », nous vous proposons de (re)parcourir ces années d’évolutions technologiques… L’Histoire de l’informatique est une série en 2 parties mise en onde par Nicolas Buytaers.