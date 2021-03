Un Jour dans l'Histoire : James Ensor, la lumière d'Ostende sur Auvio

13h20 : James Ensor, la lumière d'Ostende



Nous sommes le vendredi 13 avril 1860, à Ostende.

C'est ce jour-là que vient au monde l'un des grands représentants de la peinture belge : James Ensor.

Quelques années plus tard, lors d'un banquet offert en son honneur, commentant l'événement de sa naissance survenant un jour de vénus, l'artiste dira :

« Eh bien ! chers amis, Vénus, dès l'aube de ma naissance, vint à moi souriante et nous nous regardâmes longuement dans les yeux.

Ah! les beaux yeux pers et verts, les longs cheveux couleur de sable.

Vénus était blonde et belle, toute barbouillée d'écume, elle fleurait bon la mer salée.

Bien vite je la peignis, car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles peintes, elle courait sur mes nacres, s'oubliait dans mes conques, salivait sur mes brosses. »

Partons sur les traces d'un artiste visionnaire, un brin anarchiste et mauvais caractère...

Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : Nasreddine Hodja, bouffon universel du monde musulman

Nasreddine Hodja est l'un des personnages les plus connu du monde arabo-musulman. Affublé de son large turban et de son âne, Nasreddine apparaît dans des milliers d'histoires populaires qui se partagent au gré des rencontres et des époques. Personnage ambivalent, à la fois facétieux, naïf et faisant aussi preuve de sagesse, il rit des travers de nos semblables sans oublier de défier les pouvoirs en place.

Universelles et intemporelles, les histoires de Nasreddine continuent de voyager à travers le monde. Absurdes, amusantes, drôles, profondes, elles nous donnent à penser que la bêtise et la sagesse ne sont pas si loin l'une de l'autre.

Portrait de ce bouffon qui sévit des Balkans jusqu'aux confins de l'Asie central avec Leili Anvar, maître de conférence en langue et littérature persane à l'Inalco.

