Un Jour dans l'Histoire : Les origines du pain et le mythe de la paysanne Egyptienne sur Auvio

13h20 : Les origines du pain et le mythe de la paysanne Egyptienne



Nous sommes en Egypte, il y a environ 5000 ans, le long du Nil.

Les populations se sédentarisent progressivement avec la pratique de l'élevage et de l'agriculture, et avec le développement de l'industrie de la pierre.

Aux environs de -3300, apparaît l'écriture et l'on observe la constitution de cimetières pour les élites autour de certaines villes comme Nagada ou Abydos.

Selon la tradition, c'est un roi mythique, Ménès, qui constitue l'État égyptien par la réunification de la haute et de la basse Égypte et installe sa capitale à Memphis, à l'entrée du delta, au sud du Caire.

S'ouvre alors ce que l'on appelle la période pharaonique de l'ancienne Égypte entre le quatrième millénaire et le quatrième siècle avant notre ère

C'est dans ce contexte que serait né un aliment qui va traverser le temps et demeurer au centre de notre alimentation : le pain.

La légende raconte qu'une paysanne, la tête ailleurs, amoureuse peut-être, en vient à oublier sa pâte à galette dans le coin d'une pièce.

Etourdie, la jeune femme ne découvre sa distraction que quelques jours plus tard.

Le temps a fait son travail, la fermentation a gonflé la pâte.

Notre paysanne, intriguée, mais pas effrayée, décide malgré tout de la mettre à cuire et produit ainsi, pour la première fois, un pain levé.

Le résultat obtenu rencontrant les faveurs de toute la maisonnée, la formule se répand rapidement dans le village, puis dans toute l'Égypte et, bientôt, dans le monde entier...

Que faut-il penser de cette histoire ?

La recette du pain est-elle née du plus grand des hasards ?

Remontons aux origines ...



Invité : Pierre Leclercq, membre du Centre de Gastronomie Historique, collaborateur scientifique de l'université de Liège et animateur de la chaîne Youtube « L'histoire à pleine dents ».



14 Heures : La condition des femmes après la Première Guerre Mondiale.



Focus sur la condition des femmes pendant et au sortir de la première Guerre Mondiale avec Régine Dubois et Marianne Sluzny, autrice du recueil « Belgiques » (Kerr éditions).

A travers 9 chemins de femmes, on découvre les charges portées par les femmes et le peu de reconnaissance qu'elles ont obtenu après la guerre ainsi que les combats qu'elles ont du mener au quotidien pour retrouver une vie normale. Survie, politique, émancipation, droit de vote, mode, presse féminine, autant de sujets abordés lors de ces deux émissions.

