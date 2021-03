Un Jour dans l'Histoire : Robert Doisneau , photographe français, parmi les plus populaires d'après-guerre sur Auvio

13h20 : Robert Doisneau

Photographe français, parmi les plus populaires d'après-guerre , Robert Doisneau

a commencé sa carrière dans un atelier publicitaire pour l'industrie pharmaceutique et aussi dans les usines Renault .Après la seconde guerre mondiale , Robert Doisneau photographie Paris et sa banlieue sous toutes ses coutures. La ville de Lumière sera le thème de prédilection de l'ensemble de son œuvre. De nombreux artistes lui font également confiance et vont contribuer à lui assurer sa renommée. Il tire entre autres les portraits de Pablo Picasso, de Salvador Dali et de Jacques Prévert. Photographe reconnu à l'international, ses captures d'instants de vie seront publiés dans de célèbres magazines : Life, Le Point, Vogue. Décédé en avril 1994, plusieurs expositions lui sont encore consacrées aujourd'hui à travers le monde.

On retrouve Robert Doisneau à travers les archives de la Sonuma



14 heures : La ville de Détroit

La ville de Détroit est le berceau de la soul, le symbole de la révolution industrielle mais aussi de la crise économique de 2008.

Histoire de la mythique "Motor Town" du Michigan avec Judith Perrignon, autrice du livre "Là où nous dansions", publié aux éditions Rivages au micro de Johanne Dussez , notre partenaire à la Première suisse Romande dans l'émission MONUMENTAL

