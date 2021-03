Un Jour dans l'Histoire : L’histoire de l’informatique ½ sur Auvio

Avec les historiens et professeurs français Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Kuhn, qui ont publié chez EDP Sciences « L’Histoire illustrée de l’informatique », nous vous proposons de retracer plus de 2000 ans d’évolutions technologiques… depuis les premiers calculs aux ordinateurs de poche en passant par le premier programme informatique imaginé en 1850 soit un siècle avant l’invention du PC ! L’Histoire de l’informatique est une série en 2 parties mise en onde par Nicolas Buytaers.