Un Jour dans l'Histoire : Jan Hus et le hussitisme : un avant- gout de la réforme ? sur Auvio

Jan Hus et le hussitisme : un avant- gout de la réforme ?



Nous sommes le 2 septembre 1415, à Prague.

Ce jour-là, une assemblée extraordinaire, composée de nobles de Bohème et de Moravie, décide de se poser en garante de la mémoire de Jan Hus, mort sur le bûcher le 6 juillet précédent.

L'assemblée adresse une lettre ouverte au concile de Constance durant lequel Jan Hus fut condamné par l'Église romaine.

On peut y lire ceci :

« Poussés par on ne sait quel esprit, vous avez récemment condamné ce prédicateur de l'Evangile comme un hérétique obstiné, sans qu'il eût avoué ni qu'il eût été confondu, comme il aurait convenu de le faire, sans non plus produire ni établir contre lui la moindre erreur ou hérésie, mais sur la seule foi d'accusations, de délations et de poursuites malintentionnés, fausses et importunes, émanant de ses ennemis mortels qui avaient trahi, en même temps que lui, notre royaume et le margraviat de Moravie ; et vous lui avez infligé une mort si cruelle et si honteuse que notre royaume très chrétien de Bohème, le très illustre margraviat de Moravie et tous les nôtres en sont couverts d'une infamie et d'une honte éternelles. »

Jan Hus est le fondateur d'un mouvement religieux qui porte son nom : le hussitisme.

Un mouvement, en rupture avec l'Eglise romaine, qui va réussir à conquérir la majorité des âmes dans la région où il voir le jour et rencontrer une légalité publique.

En quoi le hussitisme, pan méconnu de l'histoire européenne, peut-il être vu comme annonciateur de la Réforme protestante qui arrivera un siècle plus tard ?



Invité : Olivier Marin, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Paris 13.





14 heures : L'histoire de l'informatique ¿



Nous vivons dans un monde transformé par l'informatique. Dans notre société, nous ne pouvons presque plus rien faire sans ordinateur. Entre deux clics de souris, notre quotidien reste en perpétuel mutation. Mais d'où viennent les ordinateurs ? Qui les a inventés ? Les Grecs ! Enfin, disons plutôt que la première machine à calculer a été inventée dans l'Antiquité grecque. Depuis, ces machines n'ont jamais cessé d'évoluer. Avec les historiens et professeurs français Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Kuhn, qui ont publié chez EDP Sciences « L'Histoire illustrée de l'informatique », nous vous proposons de retracer plus de 2000 ans d'évolutions technologiques... depuis les premiers calculs aux ordinateurs de poche en passant par le premier programme informatique imaginé en 1850 soit un siècle avant l'invention du PC ! L'Histoire de l'informatique est une série en 2 parties mise en onde par Nicolas Buytaers.

