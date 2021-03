Un Jour dans l'Histoire : Le travail forcé au Congo Belge sur Auvio

13h20 : Le travail forcé au Congo Belge



Nous sommes le 15 septembre 1904, à Anvers.

C'est de la cité du diamant que partent les membres d'une commission d'enquête sur la situation au Congo.

Une commission voulue par Léopold II et conduite par l'avocat général Edmond Jansens.

La Belgique heurte l'opinion internationale quant à ses pratiques coloniales, notamment en ce qui concerne l'organisation du travail.

Les membres de la commission séjourneront quatre mois et demi sur place et entendront plus de quatre cents témoins dont un grand nombre de chefs chargés de petits fagots de bâtonnets symbolisant les griefs formulés par leurs administrés.

Autant de bâtonnets que de griefs.

En novembre 1905, la commission publie son rapport qui confirme les mauvais traitements infligés aux Africains.

Ce rapport va susciter le commentaire du doyen de la faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles.

Dans son « Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo », Félicien Cattier écrit :

« L'Etat du Congo, loin de s'acquitter de ce devoir primordial de colonisateur (d'enseigner à l'indigène à tirer de son sol natal un parti de plus en plus complet, à améliorer ses procédés de culture), interdit aux indigènes, d'après les constatations de la Commission, de tirer parti du sol qui lui appartient légitimement, dans une autre mesure que celle où il l'utilisait avant 1885.

Il maintient systématiquement les noirs dans un état de civilisation inférieure, il les empêche d'améliorer leur condition matérielle.

Cette interdiction est imposée par un but de lucre, pour monopoliser au profit de l'Etat ou au profit des rares sociétés concessionnaires, les bénéfices résultant de l'exploitation du caoutchouc. »

Précisons que Félicien Cattier est au service de la Société Générale de Belgique, contrariée par la politique de Léopold II au Congo, et qu'il n'est donc pas neutre dans cette affaire .

Quoiqu'il en soit, revenons, aujourd'hui, sur l'organisation du travail au Congo belge.

Invité : Pierre Tilly, chercheur et enseignant à l'UCL.

Auteur de « Au travail ! Colonisateurs et colonisés au Congo Belge : entre exploitations et résistances » ; éd. du CARHOP (Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire).





14 heures : La légende de Robert Johnson : Une comète dans l'univers du blues (2/2)



Robert Johnson s'installe devant le micro. Dans son costume rayé, il a terriblement chaud. Des draps sont tendus devant les fenêtres pour assourdir les bruits de la rue. En face de lui, de l'autre côté de la porte vitrée, il voit le producteur et l'ingénieur du son de l'American Record Company qui s'affairent sur leurs machines. Les deux hommes lui ont bien expliqué qu'à cause de l'acétate, il n'avait que 3 minutes pour enregistrer chaque chanson. Robert Johnson est nerveux. Il n'a encore jamais enregistré : cette chambre d'hôtel, ce micro, ces hommes... c'est un univers bien éloigné des fiévreuses soirées dans les Juke Joints. L'un des hommes lève la main et décompte avec ses doigts : 5...4...3...2...1... Alors Robert Johnson pince les cordes de sa guitare et se met à jouer « Kind Hearted Woman Blues »

Ecouter un disque de Robert Johnson aujourd'hui, c'est écouter ce garçon de 25 ans, seul avec sa guitare, dans ce studio inconnu, à qui l'on donne 3 minutes pour déployer toute la magie de son blues, de son histoire, de son Mississippi, de son pays.



Invité : Jonathan Gaudet, écrivain et musicien, auteur de « La Ballade de Robert Johnson » ( Editions Le Mort et le Reste)

Séquence réalisée par Jonathan Remy

