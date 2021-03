Un Jour dans l'Histoire : La légende de Robert Johnson : Le pacte avec le Diable (1/2) sur Auvio

Lorsque Keith Richards (Rolling Stones) entend un disque de Robert Johnson pour la première fois, il demande à Brian Jones : Ok, il est pas mal, mais qui est le deuxième guitariste ? Brian Jones répond : il n’y a pas de deuxième guitariste. Ce n’est que lui, Robert Johnson, et ses dix doigts.



Robert Johnson (1911-1938) est devenu avec le temps une influence majeure pour les grands noms du rock and roll. Né en bordure du champ de coton dans lequel travaille sa mère, Julia, rien ne le prédestine pourtant à cela. Il grandit à Robinsonville, dans le Delta du Mississippi et, comme sa mère et tous ses camarades de classe, son avenir, c’est plutôt à la plantation locale qu’il se dessine. Sauf si… sauf s’il devient un musicien, comme les deux drôles d’oiseaux, Son House et Willie Brown, qui endiablent les nuits de la région avec leurs guitares et leurs chants. Problème : Robert Johnson, une guitare à la main … est nul.



Invité : Jonathan Gaudet, écrivain et musicien, auteur de « La Ballade de Robert Johnson » (Editions Le Mort et le Reste) Séquence réalisée par Jonathan Remy