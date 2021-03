Un Jour dans l'Histoire : « L'affaire Gabrielle Russier » sur Auvio

13H20 : « L'affaire Gabrielle Russier »



En septembre 1967, Gabrielle Russier fait sa rentrée au lycée Nord de Marseille. Jeune mère divorcée, elle enseigne le français, porte les cheveux courts, fume des gauloises. Quelques mois plus tard, Gabrielle et l'un de ses élèves, Christian, tombent amoureux. C'est le début d'une passion hors la loi. À l'heure où Mai 68 proclame l'amour libre, Gabrielle Russier est poursuivie pour détournement de mineur et incarcérée.

" Je ne te quitterai pas. Même si ces barreaux, ces murs, nous séparent. Même si la mort nous séparait. "

Gabrielle Russier se suicide avant son procès en appel. L'affaire déchire la France. Interpellé à ce

sujet lors d'une conférence de presse, le président Pompidou cite un poème de Paul Éluard, " Comprenne qui voudra "...

Invitée : Pascale Robert-Diard , autrice « Comprenne qui voudra » avec Joseph Beauregard paru aux éditions ICONOCLASTE



14 heures : La Chapelle musicale Reine Elisabeth, ou l'école de l'excellence



C'est un nom qui résonne avec concours, avec violon, violoncelle, piano et chant. Les plus grands musiciens du pays y ont appris l'art de l'interprétation musicale à son plus haut niveau, qui ont fait le bonheur des spectateurs lors de finales magistrales au concours Reine Elisabeth. La chapelle musicale ne rayonne pas cependant seulement en mai, mais bien toute l'année, comme n'importe quelle école. Inaugurée en 1939, elle traversera la guerre indemne, et développera au fil du temps un programme unique dans l'esprit d'un de ses fondateurs : Eugène Ysaïe, violoniste, et ami et professeur de la Reine Elisabeth de Belgique, qui donnera son nom à l'établissement. Entre modernité et patrimoine, voici l'histoire de ce lieu hors-norme.



Invité : Bernard de Launoit

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire