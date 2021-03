Un Jour dans l'Histoire : Un monde de molécules : la chimie, de la préhistoire à nos jours sur Auvio

13h20 : Un monde de molécules : la chimie, de la préhistoire à nos jours



Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale.

Au Café des boulevards, à Bruxelles.

C'est là que se tient une série entretiens entre un certain nombre d'industriels.

L'objectif de l'affaire est de créer une association qui défendra les intérêts du secteur chimique belge.

Quelques temps plus tard, le 22 mai 1919, l'acte constitutif de la Fédération des Industries Chimiques de Belgique, la FIC, est publié au moniteur.

Dans les années 1940, une branche néerlandophone y est ajoutée, la FCN : Federatie der Chemische Nijverheid van Belgïe.

A l'aube des années 2000, les acronymes FIC et FCN sont remplacés par le seul Fedichem auquel on ajoute la mention « Wallonie » ou « Vlaanderen ».

Une appellation qui se transforme encore, en 2007, pour devenir Essenscia.

En termes de chiffres d'affaires par habitant, la Belgique est aujourd'hui numéro un mondial de la chimie et des matières plastiques et l'un des plus grands acteurs européens sur le plan du développement de nouveaux médicaments.

Mais qu'est-ce que la chimie ?

A partir de quand peut-on parler d'industrie chimique ?

De quelles manières particules invisibles et molécules construisent-elles notre quotidien.

C'est la leçon du jour ...



Invité : Kenneth Bertrams, chercheur qualifié au FNRS, chargé de cours à l'ULB.

Auteur, avec Geerdt Magiels, de « Des hommes et des molécules - 100 ans de chimie et de pharmacie en Belgique » aux éditions Mardaga.



14 heures : Le Mur des Lamentations



Lieu saint du judaïsme, le Mur des Lamentations est le dernier vestige du mur de soutènement du second Temple de Jérusalem détruit par les romains en l'an 70.



Son histoire avec David Hamidovic, historien et archéologue du judaïsme ancien, professeur à l'Université de Lausanne au micro de Johanne Dussez , notre partenaire à la Première suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire