Un Jour dans l'Histoire : Les 150 ans de la Commune de Paris sur Auvio

13h20 : Les 150 ans de la Commune de Paris



Le 18 mars 1871, les Parisiens se rebellent contre le gouvernement.

Un événement qui finira par « la semaine sanglante » du 21 au 28 mai où environ 20 000 communards furent tués par les Versaillais.

Un court moment de l'histoire qui marqua et marque encore les esprits tant en France qu'à l'étranger.



Invité : Julien Dohet, historien spécialisé dans l'histoire du mouvement ouvrier et de ses luttes



14 heures : Bernadette Lafont 3/4



La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan, en 1969 , permet à l'actrice Bernadette Lafont de renouer avec le succès après avoir pris du temps pour élever ses enfants.

Cette comédie féroce sur le thème de l'émancipation féminine a été jugé scandaleux et interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie sur les écrans en 1969.



Une série en 4 épisodes réalisée par Jean-Louis Dupont

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire