Un Jour dans l'Histoire : Propriétaires d'esclaves sur Auvio

13h20 : Propriétaires d'esclaves



Nous sommes le 27 juin 1698.

L'intendant Robert, dans son Mémoire intitulé « Sur ce qui concerne les engagés des Isles françoises de l'Amérique », écrit :

« On a vu ces maîtres dénaturés obliger leurs engagés à travailler au-delà de leurs forces et les y contraindre en les chargeant de coups continuellement sans même leur fournir des aliments suffisants pour les sustenter.

Ces maîtres faisaient beaucoup plus de cas d'un engagé que d'un noir esclave, et se mettant bien moins en peine de la mort d'un engagé que de celle d'un esclave parce qu'ils perdent plus à l'un qu'à l'autre ».

L'histoire des esclaves commence à être bien connue, mais celle de leurs propriétaires reste encore largement dans l'ombre.

Or pour comprendre ce monde de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme, il faut connaître le fonctionnement des opérateurs et des bénéficiaires.

D'où viennent-ils ?

Qui sont-ils ?

Comment se sont-ils adaptés à un monde en mutation ?

Retour en Guadeloupe, colonie française dès 1635, devenue département d'Outre-Mer depuis 1946.



Invité : Frédéric Régent, maître de conférences à l'Université Paris-1/Panthéon-Sorbonne.

« Les maîtres de la Guadeloupe » aux éditions Tallandier, coll.Texto.



14 Heures : Bernadette Lafont ¿



Née en 1938 à Nîmes , Bernadette Lafont décide après avoir fini le lycée de faire carrière dans la danse et entre à l'opéra de Nîmes.

C'est en vacances en 1955 qu'elle rencontre l'acteur français Gérard Blain, dans les arènes de Nîmes où il répète la pièce Jules César. Elle l'épouse à l'âge de dix-huit ans et l'emmène à Paris. Là, elle fait la connaissance de François Truffaut qui lui offre le rôle féminin de son premier court-métrage, les Mistons (1957).



Une série en 4 épisodes réalisée par Jean-Louis Dupont

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire