La ville de Delhi est composée de deux entités : New Delhi qui est la capitale de lʹInde et Old Delhi qui est l’ancienne capitale des princes Moghols.

Découverte de cette ville étonnante avec Harit Joshi, maître de conférences à lʹInstitut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris au micro de Joanne Dussez , notre partenaire à la Première Suisse Romande