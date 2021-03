Un Jour dans l'Histoire : Être jeune dans les années 60 en Belgique sur Auvio

13h20 : Être jeune dans les années 60 en Belgique



Avoir les cheveux longs chez les garçons, l'idée du mariage dans le milieu ouvrier ,la journée d'un étudiant, la coquetterie chez les jeunes garçons et filles et être homosexuel dans les années 60 , ce sont des thèmes abordés à travers de nombreux témoignages que l'on peut découvrir avec les archives de la Sonuma.



14 heures : Monumental : Delhi, Inde



La ville de Delhi est composée de deux entités : New Delhi qui est la capitale de l'Inde et Old Delhi qui est l'ancienne capitale des princes Moghols.

Découverte de cette ville étonnante avec Harit Joshi, maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris au micro de Joanne Dussez , notre partenaire à la Première Suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire