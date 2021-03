Un Jour dans l'Histoire : L'Histoire des mérovingiens sur Auvio

13h20 : L'Histoire des mérovingiens



Nous sommes en 481, à Tournai.

C'est cette année-là que meurt Childéric, le premier souverain de la dynastie des Mérovingiens.

Onze siècle plus tard, le 24 mai 1653, un maçon, occupé à la démolition d'une maison, dans le quartier Saint-Brice, sur la rive droite de l'Escaut, face à la cité, découvre un caveau qui contient de somptueuses richesses.

Restes d'armement, accessoires vestimentaires, trois cents abeilles en or et un anneau portant l'inscription Childerici Regis.

Après analyse, le doute n'est plus permis : il s'agit de la tombe de Childéric Ier, le père du célèbre Clovis.

Le trésor connaîtra par la suite quelques péripéties : remis aux Habsbourg de Vienne, il est offert au roi de France, Louis XIV, avant d'être dérobé dans Cabinet des Médailles de Paris, où il se trouve.

Deux abeilles seront retrouvées dans la Seine, tandis que les voleurs disparaissent, sans que l'on ne sache jamais ce qui est advenu du « trésor de Childéric ».

Des empreintes et quelques rares pièces sont encore conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de France alors que des copies sont exposées au Musée d'Archéologie de Tournai.

Comment comprendre la société mérovingienne ?

Comment le pouvoir s'y organise-t-t-il ?

De quelles manières les territoires y sont-ils administrés ?

Quelle est la place de la femme ?

Quelles sont les figures prédominantes ?

Plongeons dans un monde fascinant...





Invitée : Marie Demelenne, du Service scientifique "Archéologie régionale" du Musée Royal de Mariemont.

Commissaire de l'exposition « Le monde Clovis - Itinéraires mérovingiens, au Musée royal de Mariemont, jusqu'au 13/06/21.



14 heures : Jean-Louis Barrault



Il aura marqué le théâtre français du XXème siècle de sa patte : Jean-Louis Barrault : comédien, mime, acteur de cinéma, metteur en scène et aussi directeur de théâtre.

On retrouve Jean-Louis Barrault , un grand homme de théâtre à travers les archives de la Sonuma

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire