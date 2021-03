Fondée en 1554, Sao Paulo est aujourd’hui une ville gigantesque de part sa taille et le nombre d’habitants qui y vivent. Son histoire et son architecture font de Sao Paulo lʹune des villes les plus fascinantes dʹAmérique latine. Adon Peres, historien de lʹart est l’invité de Joanne Dussez notre partenaire de la Première de la RTS