Un Jour dans l'Histoire : Le tatouage, histoire d'une pratique ancestrale sur Auvio

13h20 : Le tatouage, histoire d'une pratique ancestrale

Nous sommes en 1846, à New York.

Ouverture du tout premier salon officiel de tatouage : le «Tattoo Shop », par Martin Hildebrandt, un ancien tatoueur itinérant, d'origine allemande.

Il faudra encore attendre une bonne quarantaine d'années pour assister à un véritable essor des premières boutiques, des premiers studios.

Le phénomène n'est que l'aboutissement d'une tradition qui remonte à l'origine de l'apparition de l'homme sur la terre, bien avant donc que les pirates, les truands ou les punks ne se l'approprient.

Les symboliques, les rituels ont traversé les océans et touché divers types de populations.

Le tatouage n'a pas toujours été bien vu mais, aujourd'hui, ce qui, depuis quelques décennies, était perçu comme une simple mode, est devenu un fait de société.

Invité : Jérôme Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage Magazine.

«Le tatouage », coll. La petite bédéthèque des savoirs ; Le Lombard.



14 heures : L'histoire de Sao Paulo



Fondée en 1554, Sao Paulo est aujourd'hui une ville gigantesque de part sa taille et le nombre d'habitants qui y vivent.

Son histoire et son architecture font de Sao Paulo l'une des villes les plus fascinantes d'Amérique latine.

Adon Peres, historien de l'art est l'invité de Joanne Dussez notre partenaire de la Première de la RTS

