Un Jour dans l'Histoire : Charlotte Chapuis, la fille cachée de Napoléon sur Auvio

13h20 : Charlotte Chapuis, la fille cachée de Napoléon



Nous sommes au mois de juillet 1815, Napoléon est sur le point d'être exilé à Sainte-Hélène, où il finira ses jours.

La royauté est restaurée.

Prenons la direction de Besançon.

Les portes de la ville y sont gardées par des soldats autrichiens.

L'Autriche a rejoint la puissante coalition qui vient de défaire la France à Waterloo, le 18 juin précédent.

C'est à l'une des portes de la cité que se présente une jeune femme drapée dans une robe de mousseline blanche, à la mode impériale.

Elle se présente comme étant Charlotte Chappuis, établie à Salins, en Franche-Comté.

Elle souhaite s'adresser au général baron de Steininger pour réclamer sa protection contre les persécutions auxquelles elle se dit exposée par sa naissance et par l'attachement qu'elle professe hautement pour son père.

Charlotte Chappuis prétend être la fille de Napoléon.

Descendance malheureuse et cachée, imposture : où se trouve la vérité ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...





Invité : Bruno Fuligni, maître de conférences à Science Po.

Auteur de : « La fille de Napoléon » aux éditions Les Arènes.



14 heures : Arthur Rubinstein (1/2)



Arthur Rubinstein , pianiste polonais est l'un des interprètes majeurs du XXe siècle au même titre que Glenn Gould ou bien Vladimir Horowitz

mais il faut attendre les années 1930 pour que le pianiste soit reconnu internationalement.

Durant la Seconde Guerre, il s'installe aux États-Unis et devient citoyen américain à part entière en 1946.

Il a toujours refusé de se produire sur le sol allemand après l'Holocauste durant lequel il a perdu toute sa famille de Pologne.

Malgré son âge et sa mauvaise santé , Arthur Rubinstein a continué à jouer en public dans les années 70 et 80 et même jusqu' à ses 90 ans.

Il décède en 1982 en Suisse où ses cendres ont été enterrées dans un forêt qui porte son nom.



Une séquence réalisée par Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire