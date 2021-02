Un Jour dans l'Histoire : Jean¿Claude Carrière, le bel esprit sur Auvio

13h20 : Jean¿Claude Carrière, le bel esprit



« Jamais aucun écrivain, disait-il, n'a pensé qu'en écrivant une œuvre il allait sauver l'humanité.

Ni aucun peintre, ni aucun sculpteur [...].

Mais, ça peut nous aider à poser des meilleures questions et très, très lentement à faire bouger les choses. »

Retrouvons, aujourd'hui, avec les archives de la Sonuma, le bel esprit de Jean-Claude Carrière ...



14 heures : Le Palais du Potala, Tibet



Avec ses 130 000 m2 et ses 1000 pièces, le palais du Potala est la plus grande construction de l'histoire du Tibet.

Il fut notamment le lieu de résidence principal des dalaï-lamas.

Avec la tibétologue Amy Heller au micro de Johanne Dussez, notre partenaire à la Première à la radio Suisse

