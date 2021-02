Un Jour dans l'Histoire : Les bizarreries de l'Astronomie sur Auvio

13h20 : Les bizarreries de l'Astronomie



Nous sommes le 18 juin 1178, peu après le coucher du soleil, à Canterbury, dans le Kent, à l'extrémité sud-est de l'Angleterre.

Ce soir-là, au moins cinq moines sont les témoins, rapporteront-ils, d'un étrange spectacle :

ils prétendent avoir vu l'extrémité du croissant de lune se briser en deux, libérant des flammes...

« La lune tremblait et le phénomène se répètera une douzaine de fois ».

Huit cents ans plus tard, un planétologue propose une explication à cet événement inouï :

les moines anglais auraient assisté à la formation du cratère.

Une dépression que l'on nommera Giordano-Bruno.

Mais, cette analyse sera mise à mal par la sonde « Clementine » qui montrera que le dit cratère est plus ancien.

Alors que s'est-il passé le 18 juin 1178 dans le ciel de Canterbury et, probablement, d'ailleurs ?

C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en plus de nous pencher sur quelques autres bizarreries de l'Astronomie....



Invitée : Yaël Nazé, astronome et maître de recherche FNRS, membre de l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'université de Liège.

« Astronomie de l'étrange » ; éd. Belin.



14 heures : Le trésor de Sutton Hoo



A l'aube de la deuxième guerre mondiale, le monde archéologique anglo-saxon est en émoi: des fouilles dans le Suffolk mettent au jour un bateau funéraire daté du 7ème siècle. Même s'il suscite de nombreuses questions et soulève d'intrigants paradoxes, le trésor de Sutton Hoo se révèle d'une richesse artistique et documentaire inestimable pour les scientifiques. Aujourd'hui encore, malgré les présomptions qui convergent, on ne peut affirmer avec certitude qui fut l'occupant du célèbre bateau-tombe.

Retour sur l'une des plus grandes découvertes archéologiques anglaises du 20ème siècle, récemment mise en image par Simon Stone dans le film "The Dig".



Invité: Stéphane Lebecq, historien, spécialiste du haut Moyen Age prof émérite à l'université de Lille.

Une séquence réalisée par Yasmine Boudaka

