Un Jour dans l'Histoire : Quand les épidémies changent les sociétés sur Auvio

13h20 : Quand les épidémies changent les sociétés



Nous sommes à l'été 430 avant notre ère, au cours de la deuxième guerre du Péloponnèse.

Cette guerre qui oppose Athènes et Sparte.

L'Attique, une région qui s'avance dans la mer Égée entre le golfe des îles Petalis à l'Est et le golfe Saronique à l'Ouest, vient d'être envahie par les Spartes.

L'historien grec Thucydide écrit :

« Ils installèrent leur camp dans le pays et se mirent à saccager les campagnes.

Quelques jours seulement après leur arrivée, la peste fit sa première apparition parmi les Athéniens.

Précédemment déjà, plusieurs pays, dans la région de Lemnos et ailleurs, avaient été, dit-on , atteints par le même mal, mais on ne gardait nulle part le souvenir d'une épidémie aussi violente et aussi meurtrière que celle-ci.

Les médecins, soignant, pour la première fois, une maladie qu'ils ne connaissaient pas, étaient impuissants.

C'est même parmi eux que la mortalité fut la plus élevée, car ils avaient avec les malades des contacts plus fréquents.

Tous les moyens d'actions humains restaient inefficaces.

Quant aux prières que l'on faisait dans les temples, aux consultations d'oracles et autres moyens de ce genre, tout cela n'était d'aucun secours et, comme le mal se montrait le plus fort, on cessa finalement d'y avoir recours. »

Peste, variole, typhus sida ... les épidémies jalonnent l'histoire de l'Occident.

Elles ont façonné nos sociétés dans leurs aspects les plus divers.

Quels en sont les mécanismes ?

Comment décrire leur impact ?

Quel parallèle peut-on faire avec ce que nous vivons actuellement ?



Invité : Henri Deleersnijder, professeur d'histoire et collaborateur à l'Université de Liège.

« Les grandes épidémies dans l'Histoire » éditions Mardaga.



14 heures : L'histoire de la découverte

A l'aube de la deuxième guerre mondiale, le monde archéologique anglo-saxon est en émoi: des fouilles dans le Suffolk mettent au jour un bateau funéraire daté du 7ème siècle. Même s'il suscite de nombreuses questions et soulève d'intrigants paradoxes, le trésor de Sutton Hoo se révèle d'une richesse artistique et documentaire inestimable pour les scientifiques. Aujourd'hui encore, malgré les présomptions qui convergent, on ne peut affirmer avec certitude qui fut l'occupant du célèbre bateau-tombe.

Retour sur l'une des plus grandes découvertes archéologiques anglaises du 20ème siècle, récemment mise en image par Simon Stone dans le film "The Dig".



Invité: Stéphane Lebecq, historien, spécialiste du haut Moyen Age prof émérite à l'université de Lille.

Lundi:

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire