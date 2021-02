Un Jour dans l'Histoire : Quand la religion disparaît... sur Auvio

13h20 : Quand la religion disparaît...





Nous sommes à la charnière des IVe et Ve siècles.

Le poète Aurelius Prudentius Clemens, dit Prudence, tente , avec un certain lyrisme, de décrire les origines de l'éradication de ce qu'il nomme les « ignobles erreurs des cultes païens ».

Pour ce faire, il évoque la Passion de Laurent, martyr romain mis à mort sur un gril, un siècle plus tôt, à Rome.

Il écrit :

« Antique mère des temples païens, Rome désormais vouée au Christ, Laurent t'a conduite à la victoire, au triomphe sur les rites barbares.

(...) A partir de ce jour-là, le culte des dieux infâmes perdit de son ardeur ; la foule se raréfia dans les temples, on accourut au tribunal du Christ (...)

Cette mort du saint martyr fut, en réalité, la mort des temples.

Alors Vesta s'aperçut qu'on désertait impunément les lares (les divinités)) de Pallas.

Tous les Quirites (le corps civique) qui avaient l'habitude d'adorer la coupe de Numa, viennent maintenant en foule dans la maison du Christ, et célèbrent le martyr par leurs hymnes. »

Si de nombreuses recherches se sont penchées sur la naissance des diverses religions, peu se sont demandées les causes de leur disparition et les conséquences de cet effacement.

C'est ce que nous allons tenter de faire, aujourd'hui...





Invitée : Anne Morelli, historienne, professeure honoraire de l'Université Libre de Bruxelles.

Elle a dirigé, avec Jeffrey Tyssens, l'ouvrage collectif « Quand une religion se termine ... Facteurs politiques et sociaux de la disparition des religions » ; EME Editions.





14 heures : Voyage aux origines de nos sociétés à travers l'évocation des premières fois de l'Humanité:



"nos" premières fois culturelles, techniques, matérielles qui constituent notre mémoire collective.

Une évocation des connaissances les plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine, doublée d'une autre histoire, celle de la façon dont les chercheurs travaillent et enquêtent pour reconstituer ce passé commun de l'Humanité à partir de traces matérielles, de fossiles, d'indices ténus et fragiles.



Mardi: la première famille, le premier mot, la première violence de masse



Invité: Nicolas Teyssandier, préhistorien, chargé de recherche au CNRS. Auteur du livre "Nos premières fois", une séquence réalisée par Yasmine Boudaka

