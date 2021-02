Un Jour dans l'Histoire : MOI, LILY, DIX ANS, CONGOLAISE, EXILEE EN BELGIQUE sur Auvio

MOI, LILY, DIX ANS, CONGOLAISE, EXILEE EN BELGIQUE

Nous sommes un soir de 1966, à Léopoldville qui ne tardera pas à devenir Kinshasa.

Une petite fille de dix ans et son frère, un peu plus jeune, sont paisiblement endormis lorsque la porte de leur chambre s'ouvre brusquement.

« Levez-vous et habillez-vos vite », ordonne le père, « Nous partons dans vingt minutes. »

Lily et Richard, embarqués dans la voiture se retrouvent alors sur les routes de la ville endormie.

Direction l'aéroport de N'Djili.

L'auto se gare près de l'entrée principale.

Guichet-formalités-contrôles : la famille se dirige ensuite vers l'arrière du bâtiment et entame la traversée du tarmac parmi les avions en attente, jusqu'à la passerelle de celui sur lequel, inscrit en grandes lettres, s'étale le mot Sabena.

« C'est le moment de nous dire au revoir », dit le père.

Les enfants ne comprennent pas.

« Vous ne nous reverrez pas avant longtemps ».

La mère ne cille pas.

La petite fille retient ses larmes et tend la main, comme font les grands.

Le petit frère copie le geste.

Le père accompagne ses enfants aux portes de l'avion où une hôtesse les attend.

« Comportez-vous bien ».

Quelques heures plus tard, Lily et Richard atterrissent à Zaventem.

De longues années vont passer avant les retrouvailles.

Des années vécues dans une Belgique où le rêve d'un père, qui voulait donner le meilleur à ses enfants, s'est retrouvé soumis à rudes épreuves.





Avec nous : Lilia Bongi.

Autrice de « Amsoria ».

