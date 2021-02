Un Jour dans l'Histoire : Nous irons à Ostende (rediffusion) sur Auvio

« Une fois revêtu de son costume de bain, il est conseillé de ne pas stationner sur la plage, surtout si le vent est un peu violent, ou si le corps, à la suite d’une course ou de jeux échauffants, se trouve couvert de transpiration- mais de s’avancer rapidement dans l’eau jusqu’à ce que la vague, en se brisant, mouille toute la surface du corps, y compris la tête. » Extrait d’un guide paru en 1922, sous le patronage du Touring Club de Belgique. C’est à Ostende que nous vous emmenons et pas que pour prendre des bains de mer. On va suivre les traces, laissées sur le sable, de quelques personnages illustres : Chateaubriand, blessé de guerre, Vidocq devenu contrebandier ou encore James Ensor qui quitta si peu la station balnéaire. Avec nous : Marc Pasteger. Journaliste, rédac chef du Soir magazine. « Les plus belles histoires de la Côte belge » ; éd.Racine.