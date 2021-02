Un Jour dans l'Histoire : Jacques Du Broeucq , notre Michel-Ange à nous ! (rediffusion) sur Auvio

Nous sommes le 3 octobre 1584, en la collégiale Sainte-Waudru, à Mons. C’est ce jour-là, trois jours après sa mort, que l’on célèbre les funérailles d’un génie de la sculpture et de l’architecture : Jacques Du Broeucq. Né au début de ce seizième siècle, il en aura capté les transformations, les aura digérées et transcendées dans son travail. Grand admirateur de l’Italie, protégé des puissants comme Charles Quint, épousant les idées de la Réforme , l’artiste s’apprête pourtant à vivre un long purgatoire dont il ne sortira qu’au début du vingtième. Il fut inhumé, dit-on, sous le cœur de la collégiale, mais il ne reste, apparemment aucune trace de son monument funéraire et peu de son œuvre. Notre invité est Marcel capouillez, conservateur de la chapelle des Seigneurs (depuis 1976) et du château de Boussu (depuis 1992).