Un Jour dans l'Histoire : La puissance de la fumée sur Auvio

13h15 : La puissance de la fumée (rediffusion)

Nous sommes au XIIIe siècle, à Balâtre, près de Jemeppe-Sur-Sambre.

Parcourant un récit qui rapporte les aventures de Saint Berthuin mettant en fuite le diable qui tourmente un jeune garçon, on peut lire ceci :

« ... dans ce même village, l'ennemi du genre humain harcela un garçon.

En effet, dans le silence de la nuit profonde, le démon enveloppa sa maison de tant de nuages de fumée nauséabonde que l'enfant affirma qu'il suffoquait à cause de la fumée, et qu'il brûlait.

A part lui, personne d'autre ne sentait de fumée ... »

Terrorisante, purificatrice, spirituelle, divertissante, pédagogique : quel rôle joue la fumée à travers les siècles ?



Avec nous : Aurore Carlier, gestionnaire des collections du Musée archéologique de Namur.





14H : La face cachée de Mickey Mouse 3/3

A l'évocation de « Mickey », chacun, petit ou grand, voit apparaître l'image ronde et joviale de cette souris anthropomorphe, aux grandes oreilles, chère à Walt Disney et devenue icône en même temps que marque et logo.

Et pourtant, à sa belle époque (de 1928 à 1940), Mickey était bien un garnement irrévérencieux, un vrai galopin un tantinet colérique qui fumait, buvait des pintes de bière, dansait des tangos enflammés, et ne pensait qu'à une chose : rouler des pelles à Minnie.

Clément Safra revisite ici la généalogie et le succès de cette créature devenue légendaire, il nous permet de comprendre comment une simple idée s'est transformée en icône.

Notre invité et narrateur, Clément Safra (né en 1987 et diplômé de l'université Paris 7) est cinéaste, écrivain et théoricien du cinéma. Il collabore, à ce titre, à diverses revues critiques en consacrant ses travaux plus particulièrement au cinéma hollywoodien classique.

