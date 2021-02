Un Jour dans l'Histoire : La puissance de la fumée (rediffusion) sur Auvio

Nous sommes au XIIIe siècle, à Balâtre, près de Jemeppe-Sur-Sambre. Parcourant un récit qui rapporte les aventures de Saint Berthuin mettant en fuite le diable qui tourmente un jeune garçon, on peut lire ceci : « … dans ce même village, l’ennemi du genre humain harcela un garçon. En effet, dans le silence de la nuit profonde, le démon enveloppa sa maison de tant de nuages de fumée nauséabonde que l’enfant affirma qu’il suffoquait à cause de la fumée, et qu’il brûlait. A part lui, personne d’autre ne sentait de fumée … » Terrorisante, purificatrice, spirituelle, divertissante, pédagogique : quel rôle joue la fumée à travers les siècles ? Avec nous : Aurore Carlier, gestionnaire des collections du Musée archéologique de Namur.