Un Jour dans l'Histoire : UNE HISTOIRE POLITIQUE DE L'ALLAITEMENT sur Auvio

UNE HISTOIRE POLITIQUE DE L'ALLAITEMENT

Nous sommes à la fin des années 1570.

C'est à cette époque que le poète français, Scévole de Saint-Marthe, conçoit un ouvrage intitulé « Paedotrophia » (Nutrition des enfants).

Un livre écrit en latin et qui, un peu plus tard, sera traduit en plusieurs langues et connaitra un grand succès.

Dans ce long poème, un père s'adresse aux femmes afin d'encourager l'allaitement :

«Les femelles des ours, des tigres et des lions,

Et d'autant qu'il y a d'animaux plus félons

Gardent à leurs petits cette amour naturelle

De leur donner du lait de leur propre mamelle.

Toi que la nature a fait par sa bénignité

Capable d'un esprit doué d'humanité

Auras-tu moins d'amour que bête sauvage

A conserver le fruit qui est de ton ouvrage ?

N'auras-tu de ses pleurs une juste pitié,

Lui refuseras-tu l'office d'amitié

Dont tu es obligée à sa débile enfance.

Et qui même dépend de ta seule puissance ? »

La dimension politique de l'allaitement à travers les siècles, c'est la leçon du jour.



Avec nous : Yasmina Foehr-Janssens, Université de Genève.



14h : LA FACE CACHEE DE MICKEY MOUSE

A l'évocation de « Mickey », chacun, petit ou grand, voit apparaître l'image ronde et joviale de cette souris anthropomorphe, aux grandes oreilles, chère à Walt Disney et devenue icône en même temps que marque et logo.

Et pourtant, à sa belle époque (de 1928 à 1940), Mickey était bien un garnement irrévérencieux, un vrai galopin un tantinet colérique qui fumait, buvait des pintes de bière, dansait des tangos enflammés, et ne pensait qu'à une chose : rouler des pelles à Minnie.

Clément Safra revisite ici la généalogie et le succès de cette créature devenue légendaire, il nous permet de comprendre comment une simple idée s'est transformée en icône.

Notre invité et narrateur, Clément Safra (né en 1987 et diplômé de l'université Paris 7) est cinéaste, écrivain et théoricien du cinéma. Il collabore, à ce titre, à diverses revues critiques en consacrant ses travaux plus particulièrement au cinéma hollywoodien classique.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire