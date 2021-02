Un Jour dans l'Histoire : La face cachée de Mickey Mouse 1/3 sur Auvio

A l’évocation de « Mickey », chacun, petit ou grand, voit apparaître l’image ronde et joviale de cette souris anthropomorphe, aux grandes oreilles, chère à Walt Disney et devenue icône en même temps que marque et logo. Et pourtant, à sa belle époque (de 1928 à 1940), Mickey était bien un garnement irrévérencieux, un vrai galopin un tantinet colérique qui fumait, buvait des pintes de bière, dansait des tangos enflammés, et ne pensait qu’à une chose : rouler des pelles à Minnie. Clément Safra revisite ici la généalogie et le succès de cette créature devenue légendaire, il nous permet de comprendre comment une simple idée s'est transformée en icône. Notre invité et narrateur, Clément Safra (né en 1987 et diplômé de l’université Paris 7) est cinéaste, écrivain et théoricien du cinéma. Il collabore, à ce titre, à diverses revues critiques en consacrant ses travaux plus particulièrement au cinéma hollywoodien classique.