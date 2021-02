Un Jour dans l'Histoire : JOSEPH DARNAND : HEROS DE LA PREMIERE GUERRE, COLLABO DE LA SECONDE sur Auvio

JOSEPH DARNAND : HEROS DE LA PREMIERE GUERRE, COLLABO DE LA SECONDE

Nous sommes le 21 mars 1940.

En couverture de Match, on peut voir la photo d'un officier qui fait le salut militaire, l'air grave et solennel.

Il s'agit du capitaine français Joseph Darnand, décoré quelques semaines auparavant pour avoir, comme le dira son supérieur, « accompli le plus beau fait d'armes de cette guerre ».

Il s'agit de la Première Guerre mondiale.

Darnand, au cours d'une mission dans les lignes ennemies, constatant l'absence d'un camarade, est, en effet, retourné sous le feu chercher le blessé mortellement atteint et l'a ramené au péril de sa vie.

Héroïque Joseph Darnand ...

Qui aurait pu penser que cet homme, reconnu et fêté pour sa bravoure, allait se perdre dans les heures les plus sombres de la collaboration ?

Le héros de 14-18 sera fusillé le dix octobre 1945.



Avec nous : Patrice Perna, scénariste de « Darnand le bourreau français » (dessin de Fabien Bedouel) ; éd. Rue de Sèvres.



LA FACE CACHEE DE MICKEY MOUSE 1/3

A l'évocation de « Mickey », chacun, petit ou grand, voit apparaître l'image ronde et joviale de cette souris anthropomorphe, aux grandes oreilles, chère à Walt Disney et devenue icône en même temps que marque et logo.

Et pourtant, à sa belle époque (de 1928 à 1940), Mickey était bien un garnement irrévérencieux, un vrai galopin un tantinet colérique qui fumait, buvait des pintes de bière, dansait des tangos enflammés, et ne pensait qu'à une chose : rouler des pelles à Minnie.

Clément Safra revisite ici la généalogie et le succès de cette créature devenue légendaire, il nous permet de comprendre comment une simple idée s'est transformée en icône.

Notre invité et narrateur, Clément Safra (né en 1987 et diplômé de l'université Paris 7) est cinéaste, écrivain et théoricien du cinéma. Il collabore, à ce titre, à diverses revues critiques en consacrant ses travaux plus particulièrement au cinéma hollywoodien classique.

