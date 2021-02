Un Jour dans l'Histoire : Quand le vêtement se fait contestataire sur Auvio

QUAND LE VETEMENT SE FAIT CONTESTATAIRE



Nous sommes au mois d'août 1779, au château de Versailles.

De retour de ses couches, Marie Antoinette paraît dans les jardins du Petit Trianon, vêtue d'une simple robe de mousseline attachée à la taille par un ruban.

Cette robe dite « de gaulle » ou « en gaulle » est si légère qu'elle va provoquer le scandale sous le nom de « chemise à la reine ».

Elle choque car c'est la première fois qu'une reine de France porte en public une tenue « négligée ».

Ainsi en 1783, quand Elisabeth Vigée-Lebrun représente la souveraine « en chemise » et sans bijou, le teint frais sous son chapeau de paille, le tableau fait tellement scandale qu'il est aussitôt remplacé par un portrait en robe de cour, beaucoup plus classique, avec une rose à la main.

Ce qui n'empêchera pas les élégantes de s'empresser de l'imiter, à Versailles, en France, puis dans le monde entier.

La longue histoire du vêtement est parsemée de ruptures, de remises en question des codes établis, de contestations de l'ordre régnant.

Parcourons quelques-unes de ces grandes étapes...





Avec nous : Jean-Luc Petit, du Service éducatif et de médiation des publics des Musées Ville de Bruxelles.





14h : Billie Holiday, une voix sur un fil incandescent - partie 2



Avec son swing singulier, Billie Holiday a su conquérir le public des boîtes de jazz. Ses limites vocales ne sont pas un problème, et son producteur John Hammond fera d'elle une incontournable des studios d'enregistrement où elle trouve sa place plus aisément qu'au sein des grands ensembles. Cependant, Billie fait face depuis toujours à un obstacle de taille dans les Etats-Unis des années 40 : elle est noire. Elle subira le racisme de plein fouet, mais portera avec toute son âme une chanson qui s'élèvera comme un hymne contre cette violence : Strange Fruit.



Invité : Hugues Warin de Point Culture

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire