Un Jour dans l'Histoire : Billie Holiday, une voix sur un fil incandescent – partie 1 sur Auvio

« Le blues pour moi, c’est à la fois la tristesse, la maladie, la messe, le bonheur… (…) C’est un mélange de choses qu’il faut sentir. Je pense que tout ce que je chante fait partie de ma vie. » C’est avec ces mots que Billie Holiday définit son style, son tempérament de chanteuse. Sa vie fut un tourbillon marqué par les excès, elle a connu la prison, les drogues les plus dures, et a noyé dans l’alcool ses relations catastrophiques avec les hommes. Et pourtant, ce qui reste d’elle, c’est cette voix d’une douceur à mourir, au phrasé nonchalant, qui a fait d’elle l’une des plus belles voix du jazz. Voici son portrait en deux épisodes. Invité : Hugues Warin de Point Culture Réalisation : Roxane Brunet