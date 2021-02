Un Jour dans l'Histoire : LA GRANDE-BRETAGNE EN QUELQUES ETAPES ESSENTIELLES Nous sommes le 5 janvier 1066, à Westminster. C'est là, dans l'abbaye qu'il a lui-même fondée sur les ruines d'un ancien monastère, qu'Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, passe de vie à trépas, san sur Auvio

LA GRANDE-BRETAGNE EN QUELQUES ETAPES ESSENTIELLES



Nous sommes le 5 janvier 1066, à Westminster.

C'est là, dans l'abbaye qu'il a lui-même fondée sur les ruines d'un ancien monastère, qu'Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, passe de vie à trépas, sans laisser d'enfant.

C'est son beau-frère, Harold Godwinson, qui est choisi pour lui succéder.

Mais d'autres prétendants vont se faire connaître.

La guerre de succession est ouverte.

L'un des candidats au trône se nomme Guillaume duc de Normandie.

Le 14 octobre 1066, il défait Harold, lors de la bataille de Hastings.

Le Normand se fait ensuite proclamer souverain d'Angleterre, le jour de Noël suivant.

Cet épisode n'est qu'un des nombreux qui ont construit la Grande-Bretagne.

Alors, de ce qui n'était encore qu'une presqu'île jusqu'au Brexit, en passant par l'arrivée des Vikings, la guerre de Cent Ans, la dynastie des Tudors, l'Empire et la Révolution industrielle, nous allons nous arrêter sur quelques étapes essentielles.





Avec nous : Jean-François Dunyach, maître de Conférences à Sorbonne université.

Auteur de « Histoire de la Grande-Bretagne » ; éd. Que sais-je ?





14h: Billie Holiday, une voix sur un fil incandescent - partie 1



« Le blues pour moi, c'est à la fois la tristesse, la maladie, la messe, le bonheur... (...) C'est un mélange de choses qu'il faut sentir. Je pense que tout ce que je chante fait partie de ma vie. » C'est avec ces mots que Billie Holiday définit son style, son tempérament de chanteuse. Sa vie fut un tourbillon marqué par les excès, elle a connu la prison, les drogues les plus dures, et a noyé dans l'alcool ses relations catastrophiques avec les hommes. Et pourtant, ce qui reste d'elle, c'est cette voix d'une douceur à mourir, au phrasé nonchalant, qui a fait d'elle l'une des plus belles voix du jazz. Voici son portrait en deux épisodes.



Invité : Hugues Warin de Point Culture

Réalisation : Roxane Brunet

