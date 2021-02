Un Jour dans l'Histoire : La ruée vers l'or 1/2 sur Auvio

Lʹhistoire de la ruée vers lʹor en Californie commence en janvier 1848 avec la découverte dʹune pépite par James Marshall qui travaille pour le compte dʹun homme originaire de Suisse : Johann Sutter. La nouvelle se répand comme une trainée de poudre et nombreuses sont les personnes qui vont se rendre dans cette région du monde afin de faire fortune. Cette arrivée massive va profondément modifier la Californie et notamment la ville de San Francisco. Johanne Dussez reçoit Annick Foucrier, professeure émérite à lʹUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de lʹAmérique du Nord et autrice de nombreux ouvrages dont " Le rêve californien " éditions Belin.